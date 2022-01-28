Медведев прокомментировал возбуждение ряда уголовных дел «за шутки»
Москва, 28 января, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал чушью возбуждение уголовных дел за высказывания и шутки.
Таким образом он прокомментировал возбуждение уголовных дел, связанное с выступлениями стендаперов и публикацией провокационных фотографий на фоне храмов.
Вместе с тем зампредседателя Совбеза РФ призвал учитывать традиции в России как в стране многонациональной. Представления о некоторых моральных аспектах отличаются, например, в Москве и на Кавказе, отметил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее блогер Руслан Бобиев разместил в сети фотографию со своей подругойАнастасией Чистовойна фоне храма Василия Блаженного в центре столицы. На снимке пара имитировала интимную связь. Публикация вызвала широкий резонанс. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые в совершении преступления задержаны.
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