Москва, 28 января, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал чушью возбуждение уголовных дел за высказывания и шутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Таким образом он прокомментировал возбуждение уголовных дел, связанное с выступлениями стендаперов и публикацией провокационных фотографий на фоне храмов.

«Насчёт шуток мне трудно что-то комментировать, потому что иногда это просто чушь, когда, допустим, по той или иной шутке или тому или иному высказыванию возбуждают дела», — сказал Медведев в интервью российским СМИ.

Вместе с тем зампредседателя Совбеза РФ призвал учитывать традиции в России как в стране многонациональной. Представления о некоторых моральных аспектах отличаются, например, в Москве и на Кавказе, отметил он.

«Если те или иные публикации оскорбляют представления целого народа, это надо учитывать, даже если нам кажется, что это очень консервативная позиция», — заключил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее блогер Руслан Бобиев разместил в сети фотографию со своей подругойАнастасией Чистовойна фоне храма Василия Блаженного в центре столицы. На снимке пара имитировала интимную связь. Публикация вызвала широкий резонанс. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые в совершении преступления задержаны.

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