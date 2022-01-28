Грачёвский район, Оренбургская область, , 10:09 — REGNUM В Оренбургской области двое жителей Грачёвского района признаны судом виновными в жестоком обращении с домашней собакой. Об этом сообщает областная прокуратура.

Вилы Https://pixabay.com

Установлено, что в феврале 2021 года пьяные мужчины для выяснения отношений пришли во двор к односельчанину, где их лаем встретила находящаяся на цепи собака. Лай пса вызвал у мужчин раздражение и желание убить животное. Один злоумышленник схватил цепь и удерживал собаку, пока второй мужчина наносил удары по псу различными предметами, в том числе вилами.

Суд вынес живодерам наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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