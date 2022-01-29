29 января 2022 | Время чтения 5 мин

Александр Погожев, , 12:08 — REGNUM 22 января исполнился 151 год со дня рождения талантливого ставропольского архитектора Григория Кускова. К памятной дате мэрия Ставрополя переименовала улицу Ильи Сургучева в честь ставропольского зодчего. Соответствующее постановление подписал мэр города Иван Ульянченко.

Григорий Кусков оставил большой след в исторической части города. В Ставропольскую губернию выпускник Петербургского института приехал в 1894 году. В Ставрополе Григорий Павлович получил должность младшего архитектора и приступил к строительству складских и других подсобных помещений строящегося железнодорожного вокзала. Набравшись опыта, Кусков быстро стал губернским архитектором и сразу принял предложение спроектировать церковь Андрея Первозванного. Для реализации проекта надо было разобрать стены старой деревянной церкви и возвести новые, с новыми пилонами — толще и выше. По замыслу, внутри новой церкви цилиндрические своды опираются на наружные своды и подпружные арки. Таким образом, храм обрел лучшие черты церковного зодчества.

Собор Андрея Первозванного, ул. Дзержинского, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я в это время занимался и частной практикой в городе и в губернии, и по своим проектам, и под своим техническим надзором построил в городе Ставрополе Андреевскую церковь», — пишет в своих записях Григорий Кусков.

Собор Андрея Первозванного, ул. Дзержинского, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

В советский период храм выполнял другие функции и службы в нем не проводились. В настоящее время Кафедральный собор является центром притяжения православных христиан, в нем проводятся богослужения, крестят детей и венчаются молодые.

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Собор Андрея Первозванного, ул. Дзержинского, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Помимо Андреевского собора, Кусковым построено в крае более сорока каменных и деревянных церквей, пять мечетей, Ташлянская церковь, колокольни при Даниловской и Софийской церквах.

Архитектор полностью посвятил себя возведению зданий для нужд города. Многие его работы сделаны в соавторстве. Например, бывшее здание госпиталя на ул. Морозова было спроектировано совместно с А. П. Булыгиным. Сейчас в этом здании располагается духовная семинария.

Ставропольская духовная семинария, ул. Морозова, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Ставропольская духовная семинария, ул. Морозова, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Ставропольская духовная семинария, ул. Морозова, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Ставропольская духовная семинария, ул. Морозова, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Ставропольская духовная семинария, ул. Морозова, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Григорий Кусков спроектировал и возвел дом адвоката Панова в стиле модерн. В настоящее время это физиолечебница на ул. Дзержинского. Совместно с А. Скворцовым Кусков построил здание «Пассажа» на проспекте Карла Маркса. Раньше там сдавались торговые площади для купцов, на первом этаже было место для развлечения горожан.

Дом адвоката Панова, ул. Дзержинского, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Дом адвоката Панова, ул. Дзержинского, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пассаж» — центр торговли и отдыха в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пассаж» — центр торговли и отдыха в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Еще в одном здании, украшении старого города, располагается мэрия Ставрополя. Изначально оно строилось как губернаторский дом с красивыми кариатидами, поддерживающими балкон. В середине двадцатого века дом стал выше на один этаж. Несмотря на то, что стиль сооружения сохранился, крыша потеряла башни.

Губернаторский дом на проспекте Карла Маркса, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Парадный вход в Губернаторский дом, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Элемент фасада Губернаторского дома, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Свой дом архитектор построил в 1899 году на усадебном участке супруги, рядом с Ольгинской гимназией, где училась дочь архитектора. Дом семьи Кускова является архитектурным памятником и находится под охраной.

Бывшая Ольгинская женская гимназия, в которой училась дочь архитектора Григория Кускова, ул. Комсомольская, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Бывшая Ольгинская женская гимназия, в которой училась дочь архитектора Григория Кускова, ул. Комсомольская, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Ул. Комсомольская, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Дом архитектора Григория Кускова, ул. Комсомольская, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Двери дома Григория Кускова Александр Погожев © ИА REGNUM Дом архитектора Григория Кускова рядом со зданием бывшей Ольгинской гимназии, ул. Комсомольская, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Бывшая Ольгинская женская гимназия, в которой училась дочь архитектора Григория Кускова, ул. Комсомольская, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Григорием Кусковым в 1901 году также была построена образцовая женская школа Святейшего Синода при Епархиальном женском училище на улице Мира. С годами здание утратило первоначальный вид, проводились надстройки и добавлялись пристройки. Сейчас в нем расположился научно-исследовательский институт овцеводства.

Всесоюзный институт овцеводства, ул. Мира, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Всесоюзный институт овцеводства, ул. Мира, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM Всесоюзный институт овцеводства, ул. Мира, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Всесоюзный институт овцеводства, ул. Мира, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Всесоюзный институт овцеводства, ул. Мира, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

С 1913 по 1915 год архитектор работал над строительством мечети, которая в народе называется магометанской. Проектом Кусков занимался бескорыстно, недостающие для строительства средства жертвовали жители губернии, мусульмане, христиане и богатые купцы. До конца проект не был реализован. В чертежах зодчего еще были эскизы художественного оформления стен изображениями птиц и зверей, текстами из Корана, выполненными арабской вязью. Но исторические события не позволили закончить оформление. Тем не менее мечеть является украшением и жемчужиной Ставрополя. Сейчас в здании расположилась картинная галерея Павла Гречишкина.

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Ул. Морозова, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Магометанская мечеть, ул. Морозова, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Минарет из трехъярусной башни Александр Погожев © ИА REGNUM Магометанская мечеть, вид со двора Александр Погожев © ИА REGNUM

Магометанская мечеть, ул. Морозова, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Магометанская мечеть, ул. Морозова, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Почти все архитектурные произведения зодчего выполнены из местного ракушечника, который полюбился мастеру.

В 1914 году статский советник Григорий Павлович Кусков Высочайшим повелением был награждён светло-бронзовой медалью «В память 300-летия царствования Романовых».

С приходом новой власти в 20-е годы двадцатого века зодчий часто менял места работы в губернских административных органах. Григорий Кусков преподавал на курсах десятников, заведовал материально-техническим отделом, был техноруком по постройке канализации, комендантом муниципализированных зданий.

Пересечение улицы Октябрьской революции и проспекта Карла Маркса, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

С 15 февраля 1923 года губернский архитектор стал именоваться губернским инженером. В обязанности Григория Павловича входил общий технический контроль за соблюдением общегосударственных норм и местных обязательных постановлений по строительной части. Архитектор готовил заключения по проектам типовых сооружений общественного назначения, принимал новые сооружения.

Проспект Карла Маркса, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

В апреле 1926 года Григорий Кусков был назначен начальником Управления строительного контроля, а в апреле 1930 года Григорий Павлович был переведен на должность заместителя начальника Управления строительного контроля. С приходом советской власти архитектор все больше погружался в работу с документацией, занимался преподавательской деятельностью, принимал участие в подготовке строительных проектов, занимался реставрацией и сохранением архитектурного ансамбля старого Ставрополя.

Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM