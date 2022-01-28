Тихвин, Ленинградская область, , 10:25 — REGNUM В Ленинградской области приговорили к 12 годам колонии строгого режима 72-летнего Владимира Юрьева, который летом 2020 года расчленил супругу, а в Новый год задушил ее подругу. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе СУ СК по Ленинградской области.

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

Отчлененные верхние и нижние конечности пожилой женщины в полиэтиленовых пакетах обнаружили на берегу реки Сясь у детского санатория в Волховском районе Ленинградской области 13 сентября 2020 года. Как позже установили следовали, останки принадлежат 75-летней женщине. Она стала жертвой своего 72-летнего супруга, который в июле того года задушил ее в их общей квартире в Тихвине. После чего с помощью ножа расчленил тело и выбросил в реку. Затем пенсионер воспользовался доверенность, которую супруга незадолго до смерти оформила на него, и получал назначенную женщине страховую пенсию по старости в общей сумме более 82 тыс. рублей.

Однако на убийстве своей жены мужчина не остановился. 31 декабря 2020 года, находясь в квартире знакомой своей супруги, он задушил женщину. Чтобы скрыть следы преступления, пенсионер переместил тело пенсионерки в ванну, которую предварительно заполнил водой, инсценировав таким образом утопление.

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора мужчине, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц), ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат).

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима и штрафом в размере 30 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.