Владивосток, 28 января, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Во Владивостоке суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника отдела департамента лицензирования и торговли Приморья, который признан виновным в совершении 15 эпизодов преступлений: получение взятки в значительном и крупном размерах, мошенничестве, с использованием своего служебного положения в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 января в пресс-службе прокуратуре края.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

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В ходе следствия и в суде установлено, что с 2018 по 2020 годы чиновник получал от предпринимателей взятки за беспрепятственное получение лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и продление срока их действия, а также за непривлечение к административной ответственности за совершенные правонарушения в сфере оборота алкоголя.

Фигурант в общей сложности получил взяток на сумму более 1,2 млн рублей.

Суд приговорил обвиняемого к 6,6 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафом в 5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, от предложенной взятки в 15 тыс. долларов США отказался сотрудник Смоленской таможни.