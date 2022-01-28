Вальядолид, Испания, 28 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Кандидат от «Народной партии» (Partido Popular) на пост главы правительства автономного сообщества Кастилия и Леон Альфонсо Фернандес Маньюэко призвал своих сторонников к «полной мобилизации». Об этом пишет агентство EFE.

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Политик объяснил необходимость такой мобилизации тем, что правоцентристы столкнулись с «беспрецедентной ситуацией», а также с «особыми моментами», требующими «особых усилий».

На митинге, организованном в городе Ла-Баньеса в Леоне с участием лидера партии Пабло Касадо, Маньюэко предупредил, что единственный соцопрос, который имеет значение — это тот, который будет сформирован уже на избирательных участках 13 февраля.