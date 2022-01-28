Тбилиси, , 10:06 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 64 412 исследований на SARS-CoV-2 выявили 17 066 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 28 января обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 127 234 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 986 928 победили инфекцию, в том числе 5397 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 14 870 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 30 человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4894 пациента, в оборудованных гостиницах — 2143.

Днём ранее в Грузии в ходе 73 250 исследований выявили 17 484 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3699 человек, скончались 27 пациентов с COVID-19.

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