Рязань, 28 января, 2022, 10:07 — ИА Регнум. На один месяц и двое суток под домашний арест отправил Советский районный суд Рязани депутата городской думы Александра Бурцева.

Максим Шанин Здание городской администрации Рязани

До этого решения депутат находился под залогом в один миллион рублей, однако следствие посчитало, что условия избранной меры пресечения были нарушены, сообщает «КП — Рязань».

Александра Бурцева подозревают в незаконном получении 390 тысяч рублей. В марте 2021 в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.