Уфа, , 10:04 — REGNUM Вторая пострадавшая женщина в результате возгорания на ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение скончалась в Башкирии. Эту информацию 28 января подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Сообщается, что 30-летняя сотрудница предприятия в результате несчастного случая получила 90% ожогов тела. С 17 января она находилась в реанимации больницы № 18 в медикаментозной седации. Утром 28 января женщина скончалась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 17 января в цехе ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение произошел хлопок с кратковременным возгоранием газообразной смеси бензина. В результате две сотрудницы получили ожоги различной степени тяжести, их срочно доставили в медучреждение. Позже одна из женщин скончалась.

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