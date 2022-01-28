* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:01 — REGNUM Анас Хаккани, приехавший в Осло под именем Анас Дзадран в качестве старшего советника министерства внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сказал, что поездка была «полной достижений». Хаккани сообщил Афганскому национальному радио и телевидению, что в Осло были проведены переговоры с представителями иностранных государств, и вскоре можно будет убедиться в результативности этих встреч.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Он заявил, что визит делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Осло стал «важным шагом на пути к установлению контактов с миром».

Напомним, Хаккани был одной из самых противоречивых фигур в составе делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Осло. После прибытия в Норвегию о нем сообщили в полицию норвежской столицы как о лице, виновном в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Норвежские официальные лица заявили, что им ничего неизвестно о присутствии такого человека в делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Анас Хаккани приехал в Осло под именем Анас Дзадран.

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На третий день саммита делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без участия Анаса Хаккани встретилась со специальным представителем ЕС по Афганистану.

Анас Хаккани — брат Сираджуддина Хаккани, нынешнего министра внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лидера «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая взяла на себя ответственность за самые смертоносные атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последние 20 лет. Одно из таких нападений произошло в 2008 году на отель «Серена» в Кабуле, где также присутствовал нынешний премьер-министр Норвегии.

После прибытия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Осло премьер-министр Норвегии заявил, что не знал, что Анас Хаккани входит в состав делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако он подчеркнул, что переговоры с радикалами должны продолжаться.

Норвежские официальные лица говорят, что было бы большим достижением, если бы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполнили свои обязательства. Открытие школ для девочек, соблюдение прав человека и прав женщин, свобода выражения мнений и формирование инклюзивного правительства — основные требования, выдвинутые талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на саммите в Осло.

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Министр иностранных дел Норвегии сказала, что они следят за ситуацией в Афганистане, чтобы увидеть, выполняют ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) свои обязательства.