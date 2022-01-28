Москва, , 10:00 — REGNUM Цены на минеральные удобрения в России снизились по сравнению с декабрём 2021 года. Об этом сообщил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Максим Титов, выступая на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

«Мы действительно отмечаем стабилизацию цен, — сказал Титов. — И даже больше, по сравнению с декабрем 2021 года отмечаем практически по всем видам минеральных удобрений снижение цен. То есть сейчас можно говорить о том, что у нас цены стабилизировались и пришли к уровню где-то середины 2021 года».

При этом цены на мировых рынках стабильно растут, и уже наблюдается существенный разрыв между внутренними ценами и ценами мировыми на основные виды минеральных удобрений, отметил Титов.

Глава департамента Минсельхоза напомнил, что производители минеральных удобрений зафиксировали цены в рамках торговой политики и соблюдают их. Вместе с тем Титов отметил, что влияние на стоимость продукции может также оказывать логистика, и в некоторых регионах растут цены на перевозки из-за ограниченного подвижного состава.

«Но глобального роста цен на удобрения на внутреннем рынке для сельхозпроизводителей мы не ожидаем», — заключил он.

На том же заседании директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Михаил Юрин заявил, что компании выдерживают графики поставок удобрений в регионы. План декабря выполнен на 100%, план января — на более 80%. Февраль законтрактован и уже начинаются февральские отгрузки.

Взятый на себя график компании выдержат, и поставят сельхозтоваропроизводителям весь необходимый объем удобрений, заверил Юрин.

«Есть небольшие шероховатости с точки зрения аммиачной селитры, потому что планы сельхозпроизводителей по аммиачной селитре выросли, то есть выросли площади посевных, посадки сельхозкультур. В это же время у нас начались в стране работы по освоению дальневосточных территорий по угольных разрезам, у нас увеличились потребности со стороны промышленных предприятий. Есть тонкости, где-то мы балансируем. Но мы стараемся, чтобы всем продукта хватило. По селитре вопросы бывают, но мы их снимаем в рабочем порядке».

Исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Максим Кузнецов, в свою очередь, подчеркнул приоритет рынка для отрасли.

«На сегодняшний день предприятия-участники РАПУ выпускают почти 200 наименований минеральных удобрений высокого качества и полностью выполняют свои обязательства по обеспечению АПК минеральными удобрениями, как по объему, так и по ассортименту».

По информации РАПУ, дефицит минеральных удобрений в России отсутствует. К третьей декаде января накопленные ресурсы минудобрений превысили 800 тыс. т. д.в., что практически вдвое больше, чем на соответствующую дату прошлого года.

Заявленная Минсельхозом России потребность в минеральных удобрениях на 2022 год будет, как и в предыдущие годы, выполнена в полном объёме, сказал Максим Кузнецов. Для этого в 2021—2022 гг. предприятия отрасли планируют инвестировать порядка 500 млрд руб. в развитие и модернизацию производственных мощностей. 150 млрд из них уже было инвестировано в прошлом году.

Для обеспечения растущих потребностей российских аграриев и сохранения завоеванных позиций на зарубежных рынках индустрия инвестировала свыше 1,3 трлн рублей только за последние 7 лет, когда в отрасли начался новый инвестиционный цикл, и около 2 трлн рублей будет инвестировано в ближайшие 7 лет. В результате инвестиционной активности с 2013 года, к 2026 году производственные мощности предприятий отрасли практически удвоятся.

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