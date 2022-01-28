Москва, 28 января 2022, 10:00 — REGNUM Цены на минеральные удобрения в России снизились по сравнению с декабрём 2021 года. Об этом сообщил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Максим Титов, выступая на заседании комитета Госдумы по экономической политике.
При этом цены на мировых рынках стабильно растут, и уже наблюдается существенный разрыв между внутренними ценами и ценами мировыми на основные виды минеральных удобрений, отметил Титов.
Глава департамента Минсельхоза напомнил, что производители минеральных удобрений зафиксировали цены в рамках торговой политики и соблюдают их. Вместе с тем Титов отметил, что влияние на стоимость продукции может также оказывать логистика, и в некоторых регионах растут цены на перевозки из-за ограниченного подвижного состава.
На том же заседании директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Михаил Юрин заявил, что компании выдерживают графики поставок удобрений в регионы. План декабря выполнен на 100%, план января — на более 80%. Февраль законтрактован и уже начинаются февральские отгрузки.
Взятый на себя график компании выдержат, и поставят сельхозтоваропроизводителям весь необходимый объем удобрений, заверил Юрин.
Исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Максим Кузнецов, в свою очередь, подчеркнул приоритет рынка для отрасли.
По информации РАПУ, дефицит минеральных удобрений в России отсутствует. К третьей декаде января накопленные ресурсы минудобрений превысили 800 тыс. т. д.в., что практически вдвое больше, чем на соответствующую дату прошлого года.
Заявленная Минсельхозом России потребность в минеральных удобрениях на 2022 год будет, как и в предыдущие годы, выполнена в полном объёме, сказал Максим Кузнецов. Для этого в 2021—2022 гг. предприятия отрасли планируют инвестировать порядка 500 млрд руб. в развитие и модернизацию производственных мощностей. 150 млрд из них уже было инвестировано в прошлом году.
Для обеспечения растущих потребностей российских аграриев и сохранения завоеванных позиций на зарубежных рынках индустрия инвестировала свыше 1,3 трлн рублей только за последние 7 лет, когда в отрасли начался новый инвестиционный цикл, и около 2 трлн рублей будет инвестировано в ближайшие 7 лет. В результате инвестиционной активности с 2013 года, к 2026 году производственные мощности предприятий отрасли практически удвоятся.
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