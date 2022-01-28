Ростов-на-Дону, , 10:06 — REGNUM В прямом эфире телеканала «Россия-1» журналистка ГТРК «Дон-ТР» выругалась матом. Корреспондент программы «Вести. Дон» вышла на связь со студией, чтобы назвать актуальные вопросы, заданные губернатору Ростовской области Василию Голубеву в ходе ежегодной пресс-конференции.

Толковый словарь «Русский мат» Иван Шилов © ИА REGNUM

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Видеоролик выложила в открытом доступе на канале Youtube редакция изданий «Блокнот». Корреспондент ГТРК «Дон-ТР» должна была рассказать о том, какие темы волнуют жителей Ростовской области и о чём журналисты спросили главу региона. Однако прямое включение началось с технических неполадок, в связи с чем журналистка выругалась матом:

«Темы, которые сегодня поднимали журналисты, касались тысяч жителей донского региона. ***, да что мне сделать?»

Ведущая программы подпрыгнула на стуле, затем оперативно прямое включение было прервано.

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