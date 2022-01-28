Братислава, 28 января, 2022, 09:58 — ИА Регнум. 27 января министр иностранных дел Словакии Иван Корчок во время пресс-конференции заявил, что НАТО рассматривает возможность размещения войск в его республике. Об этом передает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Корчок сказал, что вопрос размещения войск обсуждается союзниками, однако конкретных решений пока не принято.

«Это часть нормального оборонительного планирования, реакция на текущую ситуацию, которая меняется каждый день. Оборона альянса не происходит на бумаге и требует военных структур», — сказал министр.