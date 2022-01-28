Якутск, , 10:06 — REGNUM Возобновлено движение по автодороге Колыма в Оймяконском районе Якутии, остановленное из-за выхода наледи на проезжую часть. Лёд и воду убрали с федеральной трассы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 января в пресс-службе управления ГИБДД по республике.

Наледь на дороге Markus60138

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Проезд восстановлен на 656 километре для всех транспортных средств. В госавтоинспекции водителей просят проявлять осторожность при управлении транспортными средствам на этом скользком участке дороги. Работы по уборке наледи длились сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января на федеральной трассе «Колыма» полностью остановили движение автомобилей в связи с выходом наледи. Положение оказавшихся там автомобилистов осложняло отсутствие сотовой связи и отдалённость населённых пунктов.