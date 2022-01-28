Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM Комитет по здравоохранению в ходе проверок не выявил образование очередей в поликлиниках Санкт-Петербурга. Об этом 27 января сообщили в телеграм-канале комитета по здравоохранению.

В поликлинике Дарья Драй © ИА REGNUM

После многочисленных жалоб на образование очередей в медицинских учреждениях от местных жителей, которые обратились за помощью с легкой формой ОРВИ и симптомами COVID-19, комитет по здравоохранению инициировал контроль поликлиник.

С проверкой медучреждений вечером 27 января отправилась линейно-контрольная служба комздрава. Первые проверки прошли в Калининском, Московском и Невском районах. Сотрудники контрольной службы не выявили образования очередей возле поликлиник. Однако, по данным учреждений, это происходит в основном утром, люди приходят занять очередь ещё до начала приёма врача. Ветром же нагрузка сокращается.

Комздрав продолжит осуществлять проверки. Такая мера необходима для быстро реагирования, чтобы увеличить состав персонала в случае его нехватки.

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