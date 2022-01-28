Москва, , 09:57 — REGNUM В Москве предстоящие выходные дни уходящего января пройдут при снежной, ветреной, но теплой погоде. Сильный снегопад принесут сразу два атлантических циклона, передают «Метеоновости».

Снегопад в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Снегопад начнется 28 января, в субботу, 29 января, продолжится. Сугробы вырастут на 2−3 см. Температура воздуха в ночные часы опустится до — 11 °C, в дневные часы потеплеет до — 1 … — 6 °C.

В воскресенье, 30 января, порывы юго-западного ветра усилятся до 15−17 м/с. Снег начнет сыпать с новым запалом. Похолодает до −6… −8°С. Атмосферное давление понизится до 736 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в Москве будет облачно, снег, местами метель, гололедица.

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