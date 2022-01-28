28 января 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 21:35 — REGNUM Сыры и молочные продукты из крымского Джанкоя давно известны на полуострове, а теперь покоряют покупателей и на «материке». Корреспондент ИА REGNUM делится с читателями впечатлениями от посещения местного молокозавода, который в 2021 году отметил своё 55-летие.

Сыроварный цех Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сыроварный цех Александр Полегенько © ИА REGNUM

Предприятие, работающее в Джанкое с 1966 года, в 2014-м, после воссоединения Крыма с Россией и введения санкций, получило новый стимул для развития. За последние почти восемь лет в рамках программы импортозамещения джанкойские сыроделы успешно освоили новые рецептуры и технологии. Сегодня в линейке продукции предприятия — итальянские сорта «Пармезан» и «Моцарелла», голландский «Маасдам», польский «Радомер», швейцарский «Грюйер», испанский сыр из овечьего молока «Манчего», французский сыр «Мимолет» и линейка сыров «Камамбер».

Наполнение форм сырным зерном Александр Полегенько © ИА REGNUM

Наполнение форм сырным зерном Александр Полегенько © ИА REGNUM

Наполнение форм сырным зерном Александр Полегенько © ИА REGNUM

Наполнение форм сырным зерном Александр Полегенько © ИА REGNUM

На предприятии производят также традиционные «Российский» и «Голландский» сыры, а также собственные сорта сыра — с крымской лавандой, крымскими травами, пажитником, с базиликом, вялеными томатами, оливками. В ближайшее время джанкойские сыроделы планируют освоить выпуск «Бурраты» и французских сортов сыра с голубой плесенью.

Прессование сыра Александр Полегенько © ИА REGNUM

Извлечение сыра из рассола Александр Полегенько © ИА REGNUM

Извлечение сыра из рассола Александр Полегенько © ИА REGNUM Извлечение сыра из рассола Александр Полегенько © ИА REGNUM

Извлечение сыра из рассола Александр Полегенько © ИА REGNUM

Полный ассортимент молочной продукции, производимой на предприятии, насчитывает более 250 наименований. Это сливочное масло, сыры мягкие, твердые и полутвердые, плавленые и рассольные, сыры с плесенью, цельномолочная и кисломолочная продукция, термостатная продукция, сухие молокопродукты.

Подготовка сыра к реализации Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка сыра к реализации Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка сыра к реализации Александр Полегенько © ИА REGNUM Подготовка сыра к реализации Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка сыра к реализации Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка сыра к реализации Александр Полегенько © ИА REGNUM

Упаковка готового сыра Александр Полегенько © ИА REGNUM

Упаковка готового сыра Александр Полегенько © ИА REGNUM Упаковка готового сыра Александр Полегенько © ИА REGNUM

Упаковка готового сыра Александр Полегенько © ИА REGNUM

Камера созревания сыра Александр Полегенько © ИА REGNUM Камера созревания сыра Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сегодня производственные мощности предприятия позволяют переработать до 450 тонн молока в сутки. В 2020—2021 годах прирост объёма производства сыров на предприятии составил более 14%, в 2022 году на предприятии планируют увеличить объёмы производства и расширить ассортимент.

Разлив, фасовка и упаковка молока Александр Полегенько © ИА REGNUM

Разлив, фасовка и упаковка молока Александр Полегенько © ИА REGNUM

Разлив, фасовка и упаковка молока Александр Полегенько © ИА REGNUM Разлив, фасовка и упаковка молока Александр Полегенько © ИА REGNUM

Разлив, фасовка и упаковка молока Александр Полегенько © ИА REGNUM

Разлив, фасовка и упаковка молока Александр Полегенько © ИА REGNUM Разлив, фасовка и упаковка молока Александр Полегенько © ИА REGNUM

Разлив, фасовка и упаковка молока Александр Полегенько © ИА REGNUM

В целом, по данным врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединовой, за 11 месяцев 2021 года в Крыму произведено 1,7 тыс. тонн сыров — на 16,8% больше, чем годом ранее.

Разлив йогурта Александр Полегенько © ИА REGNUM

Разлив йогурта Александр Полегенько © ИА REGNUM

Производство сырков Александр Полегенько © ИА REGNUM Производство сырков Александр Полегенько © ИА REGNUM