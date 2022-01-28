Александр Полегенько,
28 января 2022, 21:35 — REGNUM Сыры и молочные продукты из крымского Джанкоя давно известны на полуострове, а теперь покоряют покупателей и на «материке». Корреспондент ИА REGNUM делится с читателями впечатлениями от посещения местного молокозавода, который в 2021 году отметил своё 55-летие.
Сыроварный цех
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сыроварный цех
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Предприятие, работающее в Джанкое с 1966 года, в 2014-м, после воссоединения Крыма с Россией и введения санкций, получило новый стимул для развития. За последние почти восемь лет в рамках программы импортозамещения джанкойские сыроделы успешно освоили новые рецептуры и технологии. Сегодня в линейке продукции предприятия — итальянские сорта «Пармезан» и «Моцарелла», голландский «Маасдам», польский «Радомер», швейцарский «Грюйер», испанский сыр из овечьего молока «Манчего», французский сыр «Мимолет» и линейка сыров «Камамбер».
Наполнение форм сырным зерном
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Наполнение форм сырным зерном
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Наполнение форм сырным зерном
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Наполнение форм сырным зерном
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На предприятии производят также традиционные «Российский» и «Голландский» сыры, а также собственные сорта сыра — с крымской лавандой, крымскими травами, пажитником, с базиликом, вялеными томатами, оливками. В ближайшее время джанкойские сыроделы планируют освоить выпуск «Бурраты» и французских сортов сыра с голубой плесенью.
Прессование сыра
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Извлечение сыра из рассола
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Извлечение сыра из рассола
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Извлечение сыра из рассола
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Извлечение сыра из рассола
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Полный ассортимент молочной продукции, производимой на предприятии, насчитывает более 250 наименований. Это сливочное масло, сыры мягкие, твердые и полутвердые, плавленые и рассольные, сыры с плесенью, цельномолочная и кисломолочная продукция, термостатная продукция, сухие молокопродукты.
Подготовка сыра к реализации
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка сыра к реализации
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка сыра к реализации
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка сыра к реализации
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка сыра к реализации
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка сыра к реализации
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Упаковка готового сыра
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Упаковка готового сыра
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Упаковка готового сыра
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Упаковка готового сыра
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Камера созревания сыра
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Камера созревания сыра
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сегодня производственные мощности предприятия позволяют переработать до 450 тонн молока в сутки. В 2020—2021 годах прирост объёма производства сыров на предприятии составил более 14%, в 2022 году на предприятии планируют увеличить объёмы производства и расширить ассортимент.
Разлив, фасовка и упаковка молока
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Разлив, фасовка и упаковка молока
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Разлив, фасовка и упаковка молока
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Разлив, фасовка и упаковка молока
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Разлив, фасовка и упаковка молока
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Разлив, фасовка и упаковка молока
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Разлив, фасовка и упаковка молока
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Разлив, фасовка и упаковка молока
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В целом, по данным врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединовой, за 11 месяцев 2021 года в Крыму произведено 1,7 тыс. тонн сыров — на 16,8% больше, чем годом ранее.
Разлив йогурта
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Разлив йогурта
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Производство сырков
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Производство сырков
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Производство сырков
Александр Полегенько © ИА REGNUM