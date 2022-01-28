28 января 2022 | Время чтения 5 мин

Если американские и европейские переговорщики пойдут даже на символические уступки, Путин может использовать их для улучшения своего имиджа. Даже если он снизит напряженность без письменных гарантий, которых он хотел, размещение российских войск в Белоруссии и недавнее развертывание возглавляемой Россией «миротворческой» миссии Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане демонстрируют сохраняющуюся лидирующую роль России среди бывших советских республик.

Максим Исаев, , 10:36 — REGNUM Прошедшие недавно в Женеве переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном о разворачивающемся вокруг Украины кризисе мало что дали. Россия попросила письменного ответа на свои требования, в том числе о прекращении расширения НАТО. Возможно, президент России Владимир Путин испытывает пока такое же облегчение от того, что ситуация зашла в нынешний тупик, как и США и их союзники по НАТО, пишут директор Центра международных и стратегических исследований Кека в колледже Клермонт Маккенна Хилари Аппель и бывший политический аналитик корпорации RAND Дженнифер То в статье, вышедшей 27 января в Project Syndicate.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Это потому, что Кремль играет в опасную игру балансирования на грани войны в отношении Украины. Безусловно, Москве удалось поставить под сомнение силу приверженности Киеву со стороны НАТО, высветить внутренние разногласия альянса и заставить мир обратить больше внимания на мощь России. Возможно, Москве еще удастся добиться уступок от США и НАТО, однако российский лидер также рискует оказаться в ситуации, когда ему придется начать дорогостоящее в материальном и политическом отношении вторжение на Украину.

Остановка расширения НАТО была одной из главных внешнеполитических целей Кремля на протяжении десятилетия, но подход Путина не дал особых результатов. «Агрессия» России против Украины с 2014 года привела только к тому, что членство в НАТО стало для Киева и Тбилиси более привлекательным. Более того, действия России не смогли предотвратить присоединение к Североатлантическому союзу более мелких стран-кандидатов, в том числе Черногории и Северной Македонии. Более того, «воинственная» внешняя политика Путина привела к тому, что возможное вступление в НАТО стали серьезно рассматривать и в нейтральных странах, таких как Швеция и Финляндия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в штаб-квартире НАТО. 2021 Nato.int

Эскалация напряженности вокруг Украины также чревата для Путина огромными внутренними рисками. «Аннексия» Крыма в 2014 году и «вторжение» в Донбасс потребовали небольших жертв и значительно упрочили политическую поддержку Путина внутри страны. Вторжение на восток Украины сейчас вряд ли принесет аналогичные политические дивиденды: опросы общественного мнения в России уже давно показывают низкую поддержку такого шага; только четверть российских граждан на сегодняшний день поддерживают присоединение Донбасса к России.

Более того, вероятные издержки такого вторжения для России сегодня выше, чем в 2014 году. Значительные потери в войсках настроят общественное мнение против действий Путина на Украине, а жесткие западные санкции нанесут еще больший ущерб российской экономике.

«Учитывая эти политические и экономические риски, на что мог рассчитывать Путин, загоняя себя в угол?» — задаются вопросом авторы.

Несмотря на его неоднократные заявления о том, что НАТО представляет угрозу для России, Путин, возможно, видит в нынешнем противостоянии способ продемонстрировать Украине и другим восточноевропейским государствам, что данные им со стороны НАТО и США гарантии безопасности на самом деле весьма ненадежны. Укрепил их в этом мнении, возможно, и президент США Джо Байден, заявив на своей пресс-конференции 19 января, что «незначительная интервенция» России на Украину вызовет более мягкую реакцию Запада, чем полномасштабное вторжение в страну. (Впоследствии Байден и другие представители администрации попытались отказаться от комментария.)

Президент США Джо Байден The White House

Россия выигрывает от таких оплошностей, потому что Кремль явно хочет посеять раздор и выявить разногласия между членами НАТО. Хотя вступление Украины в НАТО поддержали США и несколько стран Восточной Европы, в Североатлантическом альянсе уже давно существуют разногласия по этому вопросу из-за различий в отношениях его членов с Россией в сфере экономики, безопасности и энергетики.

За несколько дней до саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году Киев направил Германии и Франции письмо с просьбой о поддержке его вступления в НАТО. Но тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Фийон подчеркнул несогласие Парижа с присоединением Украины — и Грузии — к альянсу.

«Мы считаем, что это неправильный ответ на баланс сил в Европе и между Европой и Россией, и мы хотим вести диалог на эту тему с Россией», — отметил Фийон.

Аналогичную точку зрения высказал тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Однако публично, по крайней мере, официальные лица США и НАТО подтвердили, что Североатлантический альянс по-прежнему един. Хотя Байден на своей пресс-конференции предположил, что европейские союзники Америки не едины в том, как реагировать на небольшое вторжение России на Украину, двусторонних переговоров между другими западными державами и Россией по Украине не велось.

Возможно, самое главное, с точки зрения Москвы, заключается в том, что в то время, когда лидеры США и Европы предпочли бы заниматься решением проблемы усиления Китая, борьбой с пандемией COVID-19 и восстановлением экономики, нынешний кризис заставляет их уделять больше внимания интересам России.

Врата Небесного Спокойствия (Тяньаньмэнь). Пекин, Китай Андрей Грук © ИА Красная Весна

На первый взгляд кажется, что Путин без нужды загнал себя в угол, выдвинув неприемлемые требования по такому вопросу, как вступление Украины в НАТО, которые в любом случае вряд ли осуществятся. Но на самом деле Путин добился реальных успехов, разоблачив замешательство Запада и слабость его приверженности безопасности Украины.

Если американские и европейские переговорщики пойдут даже на символические уступки, Путин может использовать их для улучшения своего имиджа. Даже если он снизит напряженность без письменных гарантий, которых он хотел, размещение российских войск в Белоруссии и недавнее развертывание возглавляемой Россией «миротворческой» миссии Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане демонстрируют сохраняющуюся лидирующую роль России среди бывших советских республик.

Но балансирование Путина на грани войны из-за Украины по-прежнему опасно. Можно только надеяться, что, когда официальные лица США и России вернутся за стол переговоров, они найдут способ предотвратить перерастание «сознательно созданного» кризиса в горячую войну.