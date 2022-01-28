Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Правительство Южной Кореи призвало США как можно скорее начать переговоры о пересмотре импортных тарифов на сталь. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

Согласно опубликованным данным, с соответствующим призывом министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу обратился к торговому представителю США Кэтрин Тай в ходе двусторонней встречи, состоявшейся 27 января в Вашингтоне.

Известно, что в тот же день южнокорейские производители стали также встретились с членами Конгресса США, представителями экономических организаций и аналитических центров.

Напомним, что министр торговли Южной Кореи будет находиться в США до 2 февраля.

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