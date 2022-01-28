Нур-Султан, , 09:51 — REGNUM В Казахстане смягчаются карантинные ограничения для всех учреждений и заведений, которые работают по системе допуска Ashyq, определяющей эпидемиологический статус посетителей. Соответствующее постановление и. о. главного государственного санитарного врача республики Айжан Есмагамбетовой было обнародовано 28 января.

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Сообщается, что во всех зонах эпидемиологического риска («зелёных», «жёлтых» и «красных») разрешается пускать в общественные заведения и учреждения непривитых и не переболевших посетителей, если нет информации, что они заразились коронавирусом или недавно контактировали с носителем SARS-CoV-2 (статус «синий»). Это касается объектов общепита, вокзалов, мест досуга и др.

Согласно постановлению, в «зеленых» зонах, где низкие темпы распространения коронавируса, принимать посетителей разрешается без ограничений. В «жёлтых» зонах наполняемость ограничена с 50 до 70%, в «красной» — с 30 до 60%.

Стоит отметить, что «рекорд» по числу выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане зафиксировали 20 января. Тогда за сутки выявили почти 16,5 таких случаев. Потом этот показатель стал постепенно снижаться. 28 января сообщили о 12 558 выявленных носителях SARS-CoV-2 за последние сутки.