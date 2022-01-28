Якутск, , 10:01 — REGNUM Управление госстройжилнадзора Якутии выявило нарушения в работе ПАО «Якутскэнерго». Компания ограничивала электроснабжение жилых домов в Якутске, не предупреждая об этом горожан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 января в пресс-службе надзорного ведомства.

Отключение

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Только за ноябрь 2021 года энергокомпания лишала горожан электричества 49 раз планово и семь раз из-за аварий. Жители Якутска, проживающие в частных домах, жаловались на угрозу промерзания систем отопления из-за перебоев электроснабжения.

В госстройжилнадзоре республики напомнили «Якутскэнерго» о необходимости уведомлять людей о планируемых отключениях за десять дней. Фактически это правило компания не исполняла. Не были также предприняты меры по безаварийной работе электросетей, а время устранения одной из аварий достигло 11,5 часов. За эти нарушения организация понесёт административную ответственность.

«Отключение сроком более 2 часов при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания является незаконным. Для жилых домов допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения», — отметили в госстройжилнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников заявил, что к качеству работы «Якутскэнерго» есть претензии. В отопительный сезон компания допускала возникновение аварийных ситуаций и проводила плановые работы.