Киев, , 09:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в случае, если бы он действительно желал защитить жителей страны, не стал бы затягивать выполнение Минских соглашений. Такое мнение 28 января высказала бывший депутат Верховной рады Виталий Журавский в эфире телеканала «Наш».

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Как напомнил Журавский, достижение мира на Украине являлось одним из предвыборных обещаний действующего президента страны.

«Зачем ты шел на это начало (пост президента, — ред.), если боишься решить, если это боятся решить депутаты. Они же пришли защищать интересы народа», — сказал он.

При этом экс-депутат Рады отметил, что, по его мнению, президент Украины должен быть готов к тому, чтобы умереть за интересы своей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты в рамках очередного пакета военной помощи Украине готовят к отправке оборонительные и наступательные средства.