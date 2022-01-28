Киев, 28 января, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в случае, если бы он действительно желал защитить жителей страны, не стал бы затягивать выполнение Минских соглашений. Такое мнение 28 января высказала бывший депутат Верховной рады Виталий Журавский в эфире телеканала «Наш».

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Как напомнил Журавский, достижение мира на Украине являлось одним из предвыборных обещаний действующего президента страны.

«Зачем ты шел на это начало (пост президента, — ред.), если боишься решить, если это боятся решить депутаты. Они же пришли защищать интересы народа», — сказал он.

При этом экс-депутат Рады отметил, что, по его мнению, президент Украины должен быть готов к тому, чтобы умереть за интересы своей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты в рамках очередного пакета военной помощи Украине готовят к отправке оборонительные и наступательные средства.