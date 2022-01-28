Южно-Сахалинск, , 09:50 — REGNUM Власти Сахалина 27 января получили технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта завода по производству топлива из газового конденсата, сообщило ИА Сах.ком.

Топливо

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По словам губернатора Валерия Лимаренко, ТЭО положительное. Определены основные технико-технологические параметры, дана оценка экономической целесообразности проекта. Документы направят в «Газпром» для принятия решения о начале первой стадии проектирования (обоснование инвестиций).

«В этом ТЭО закладываются авиационный керосин, бензин и дизтопливо очень высокого качества, которые будут потребляться здесь и отправляться на экспорт», — сказал Лимаренко.

ТЭО должно было быть готово к концу 2021 года, но несколько задержалось.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин по итогам пленарного заседания ВЭФ 3 сентября во Владивостоке поручил правительству РФ совместно с властями Сахалина и руководством «Газпрома» оценить целесообразность создания завода по производству топлива в островном регионе.