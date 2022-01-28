Томск, 28 января, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В городе Томске (Томская область) объявлены неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Gornovosti.ru Смог в городе

Как уточнили в управлении, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе (режим «чёрного неба» — прим. ред.), ожидаются в Томске с 15 часов по местному времени 27 января до 10 часов 30 января.

Как сообщало ИА REGNUM, режим «чёрного неба» введён в нескольких городах Красноярского края.

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