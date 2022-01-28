Ташкент, 28 января, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 января принял участие в первом саммите «Индия — Центральная Азия», состоявшемся в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

В мероприятии также участвовали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

«Президент Узбекистана выступил за реализацию инвестиционных проектов по выпуску фармацевтических препаратов, ускорение взаимного признания сертификатов о вакцинации, запуск программ подготовки врачей-вирусологов, широкое внедрение методов традиционной медицины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях продвижения этих инициатив предложено ежегодно проводить совместный Форум здравоохранения.