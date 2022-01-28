Вашингтон, 28 января, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Победа во Второй мировой войне ещё не уничтожила «коричневую чуму», она жива до сих пор. Об этом свидетельствуют отчёты Министерства иностранных дел России о глобальной ситуации с распространением неонацизма, которые ведомство публикует ежегодно. Об этом в Международный день памяти жертв Холокоста 27 января на страницах The Washington Times написал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Советские солдаты в Берлине. 1945

Читайте также: Путин напомнил о том, кто взял Берлин

«В настоящее время мы являемся свидетелями циничной политики искажения исторической правды. На Украине, в странах Прибалтики и Польше сносят мемориалы победителям фашизма. Налицо очевидное желание стереть память о подвиге советского солдата-освободителя, которого пытаются поставить в один ряд с гитлеровскими палачами», — подчеркнул российский дипломат.

Более того, отметил он, в некоторых восточноевропейских странах регулярно проходят марши в честь карательных подразделений СС, «чьи руки были обагрены кровью сотен тысяч мирных жителей».

При этом Антонов подчеркнул, что «эти тревожные тенденции» затрагивают и Соединённые Штаты.

«Принижение решающего вклада СССР в разгром нацизма и исключение нашей страны из числа победителей во Второй мировой войне стали обычной практикой. В стране насчитывается более 800 активных экстремистских группировок, пропагандирующих теорию превосходства белых», — указал посол РФ в США.

Но есть и другая сторона медали. Граждане США продолжают хранить память о товариществе между народами во время Второй мировой войны, сказал Антонов. Об этом свидетельствует их участие в ежегодной акции «Бессмертный полк» и совместные международные мероприятия в дни исторических дат.

Ранее по теме: Путин: роль СССР и Красной армии в разгроме Гитлера была решающей

«Наш долг перед поколением победителей — помнить уроки истории. Память о содружестве должна помочь нам выстроить истинно партнерские отношения в борьбе с современными вызовами и угрозами», — заключил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об идущих с Запада попытках пересмотра итогов Второй мировой войны и принижения роли СССР, напомнил, что не США принесли миру победу над фашизмом. Это сделала Красная Армия, подчеркнул глава государства, о чём США и другие страны часто «подзабывают».