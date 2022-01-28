Казань, , 09:48 — REGNUM В Татарии в конце текущей недели столбики термометров местами опустятся до —21 градуса, в первых числах февраля резко потеплеет. Дневная температура воздуха составит около 0 градусов, сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Зима Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В пятницу и субботу, 28−29 января, в Татарии ожидается небольшой снег. По ночам температура воздуха составит —11…—18°С, при прояснениях до —21°С, днем прогнозируется от —6 до —12°С.

В воскресенье, 30 января, под влиянием циклона в республике пройдет снег. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от —9 до —14°С, днем потеплеет до —6°С.

В начале следующей недели, 31 января и 1 февраля, сохранится циклонический характер погоды, временами со снегом. Синоптики обещают метели и сильный ветер. Температуры воздуха составят: ночью —3…—8°С, днем —3…+1°С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 28 января ожидается температура воздуха выше нормы на два-три градуса.

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