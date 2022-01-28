Уфа, 28 января, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Предложение об ограничении разведения свиней в личных хозяйствах Башкирии намерены изучить в государственном собрании республики. Об этом 28 января сообщает пресс-служба республиканского парламента.

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Сообщается, что председатель госсобрания региона Константин Толкачев поручил членам комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию изучить вопрос целесообразности и последствий возможного введения ограничений на разведение свиней в личных подсобных хозяйствах Башкирии.

Отмечается, что это связано с распространением в регионе африканской чумы свиней.

Ранее с этим предложением на заседании госсобрания Башкирии к депутатам обратился председатель Союза производителей и переработчиков мяса региона Виктор Фрейдин.

«Данное предложение прозвучало достаточно радикально и наделало много шума. Надо разобраться, есть ли здесь здравое зерно. Предложение возникло не на пустом месте, все поголовье свиней, которое находится в зоне заражения африканской чумой свиней, подлежит уничтожению. Это оборачивается огромными убытками. В большей степени риску инфицирования подвержено поголовье именно в личных подсобных хозяйствах», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Толкачев сообщил, что в госсобрании региона должны внимательно изучить возможность и последствия введения таких ограничений, при этом недопустимы скоропалительные решения.

«С одной стороны, нельзя не согласиться с экономическими доводами. Но, с другой стороны, наша аграрная политика направлена на сохранение и развитие села, личных подсобных хозяйств, а свиноводство — традиционный промысел для многих сельчан», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Он также отметил, что помимо африканской чумы свиней существуют и птичий грипп, болезни крупного рогатого скота.

«Если пойти по этому пути, и начать все запрещать, то традиционный уклад сельской жизни будет нарушен. Надо понять, в чем специфика и сложность ситуации именно с африканской чумой свиней и каким будет эффект от введения ограничений в части личных подсобных хозяйств. Это вопрос не сугубо региональный. Проблема актуальна для всей страны. Поэтому и решения должны быть комплексными», — подчеркнул председатель госсобрания региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что руководитель союза производителей и переработчиков мяса в Башкирии Виктор Фрейдин предложил принять в республике закон, согласно которому все свиноводы Башкирии, которые содержат свиней в личных подсобных хозяйствах, должны перейти на альтернативные виды животноводства.