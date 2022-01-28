Ростов-на-Дону, 28 января, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону после гибели пожилого мужчины при пожаре в жилом доме на улице Суворова возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Следователи предполагают, что в отношении 80-летнего погибшего могло быть совершено преступление. С целью проверки всех обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначен ряд экспертиз с целью установления причины смерти пенсионера.

ИА REGNUM напоминает, что пожар в одной из квартир в трёхэтажном доме, расположенном на улице Суворова, вспыхнул вечером 26 января. Площадь пожара составила 20 кв. метров.