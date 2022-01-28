Москва, 28 января, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 28 января предложил обсудить модернизацию собачьих площадок.

Дмитрий Смирнов В московском парке Дружбы обустроили площадки для выгула собак

По его словам, в квартирах московских домов «проживает больше миллиона собак» — четверть столичных семей держит четвероногих друзей. При этом только треть владельцев животных живёт в шаговой доступности от собачьей площадки. Кроме того, имеющиеся площадки перегружены снарядами и разбежаться животное в них не может.

Собянин отметил, что в этой сфере назрели изменения, и в 2021 году в столице был реализован пилотный проект. После обсуждения и разработки концепции появились четыре площадки нового формата — созданные в Ясенево, Северном Медведково, Можайском и Лосиноостровском районах Москвы.

«Площадь новых площадок составляет от 5 до 30 соток. Покрытие — обычный зелёный газон с грунтовыми или мощеными дорожками. Если это маленькая площадка, ее не перегружают снарядами для тренировок. Если у площадки достаточно большая территория, то тренировочная зона оснащается всем необходимым для дрессировок разных пород собак. А их хозяева могут отдохнуть и пообщаться, сидя на лавочках под навесами от снега и дождя», — рассказал мэр в личном блоге.

Он сообщил о новом проекте «Питомцы в Москве» предложил обсудить, какими должны стать будущие площадки для собак в столице, а после реализовать эти проекты. Возглавить такую работу мэр предложил депутатам местного самоуправления, «которые лучше других знают, что действительно хотят их избиратели-москвичи».