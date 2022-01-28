Каракас, 28 января, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Стабилизирующим фактором является военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы на фоне давления на правительство президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро со стороны США и НАТО. Об этом 28 января заявил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

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Как указал Мелик-Багдасаров, сотрудничество России и Венесуэлы в указанной сфере осуществляется в рамках двусторонних соглашений и подписанных контрактов, которые заключены в соответствии с международным правом.

Также посол РФ уточнил, что в стране находятся российские специалисты, успешно взаимодействующие с военными Венесуэлы и способствующие поддержанию на высоком уровне боеготовности Вооруженных сил Боливарианской Республики.

«Это, безусловно, является стабилизирующим фактором в условиях непрекращающегося давления на конституционное правительство Николаса Мадуро со стороны США и их партнеров по НАТО, чьи территории пестрят американскими военными базами, в том числе и по соседству с дружественной нам Венесуэлой», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что законное отклонение Национальным избирательным советом (НИС) прошения о проведении референдума по вопросу о досрочном отзыве президента страны помогло справиться с попытками навязать Боливарианской Республике параллельное правительство.