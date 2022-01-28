Ярославль, , 09:37 — REGNUM В департаменте здравоохранения Ярославской области обещают исправить проблему с работой колл-центров в поликлиниках и «скорой». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главу регионального департамента Оксану Пиклун.

Колл-центр Оксана Пиклун

Как ранее отмечало ИА REGNUM Ярославская область попала в список Общероссийского народного фронта, где общественники не смогли дозвониться до поликлиник. Об этом руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов рассказал Владимиру Путину. В регионе пытаются исправить ситуацию. По данным ярославского депздрава при лечебных учреждениях работает 18 колл-центров, которые обслуживают более 100 человек. С учетом усложнившейся эпидемиологической ситуации за сутки принимается более 8 тысяч вызовов.

«Говорить, что люди не работают, я считаю было бы неправильно. Работают, не поднимая головы. Конечно, трудности есть в связи с возросшим количеством обращений. Я понимаю и пациентов, которым стало сложно дозвониться до поликлиник. Дорогие мои, делаем все возможное для решения этой проблемы. Там, где это возможно было увеличено количество операторов, введены дополнительные номера телефонов. Понятно, что подавляющая часть звонков идет в Ярославле и Рыбинске. Много жалоб на колл-центр Центральной городской больницы. Тем не менее, за сутки его операторы приняли более 1000 вызов. И почти 1000 из них отработали. Сегодня сама убедилась, что в колл-центр поступает вызов каждую минуту», — заявила и.о. директора департамента здравоохранения ярославской области Оксана Пиклун.

Глава депздрава отчиталась о первых принятых мерах. С 28 января в больнице №9 Ярославля начнут выписывать электронные больничные по звонку в колл-центр, чтобы заболевшие не ездили в поликлинику для его получения. В колл-центре больницы имени Семашко начинают работать 8 студентов медицинского колледжа. Также волонтеров собираются отправить и в диспетчерскую станции «Скорой помощи».

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