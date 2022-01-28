Якутск, 28 января, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Якутия получит 273 млн рублей кредита. Деньги будут использованы на строительство котельных и прокладку новых тепловых сетей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 января в пресс-службе правительства республики.

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Заём региону одобрил фонд ЖКХ. Ещё 68 млн рублей на модернизацию теплосетей республика потратит из имеющихся средств в бюджете региона. Всего работы будут стоить 341,5 млн рублей.

На эти средства будут подключены к отоплению 254 жилых домов и три соцобъекта, дополнительные тепловые мощности получат три населённых пункта. В селе Чычымах Таттинского района построят котельную и проложат почти 9 км теплотрасс. Новые котельные также появятся в сёлах Суола-Морук Мегино-Кангаласского района и Абага Амгинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Еврейская автономная область получила более 895 млн рублей на подготовку к отопительному сезону в соответствии с распоряжением премьер-министра региона Михаила Мишустина. Эти средства позволили привести в нормативное состояние объекты коммунальной инфраструктуры, а также оплатить коммунальные платежи школ и других организаций бюджетной сферы.