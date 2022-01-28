Москва, , 09:36 — REGNUM Москвичам предложили принять участие в обсуждении планов по модернизации собачьих площадок в рамках проекта «Питомцы в Москве». С таким предложением выступил мэр Сергей Собянин, сообщается на портале столичного правительства.

Собака на поводке

По его мнению, специальных площадок для выгула во многих дворах жилых домов и небольших парках нет. Существующие собачьи площадки зачастую устаревшие и некомфортные.

«На весь огромный город имеется всего лишь 688 площадок для выгула и тренировки собак. Только треть владельцев домашних питомцев живет в шаговой доступности от собачьей площадки», — отметил Собянин

В 2022 году в Москве планируется создать 14 новых и благоустроить более 50 существующих площадок для выгула собак.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве появились первые площадки нового типа для прогулок с домашними питомцами.

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