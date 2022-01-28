Москва, 28 января, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что за последние годы удалось многое сделать в реформировании Министерства внутренних дел, но не все проблемы пока решены.

Government.ru Дмитрий Медведев

Так, в интервью российским СМИ Медведеву задали вопрос об изменении имиджа полицейского в целом с момента переименования «милиции» в «полицию» более 10 лет назад.

«Мне кажется, что здесь достаточно многое удалось сделать», — сказал он.

Вместе с тем, добавил Медведев, что «и проблем еще очень много, и нареканий хватает, и есть чем заниматься».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что проблема низких доходов населения имеет в России ключевой характер, так как с ней связаны многие другие.

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