Кишинёв, , 09:34 — REGNUM Жителям Молдавии не нужно паниковать из-за роста напряжённости вокруг Украины. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду на телеканале TV8.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

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Она отметила, что силовые структуры республики мобилизованы для того, чтобы не допустить кризисной ситуации. Кроме того, помощь Молдавии пообещали в Евросоюзе.

«Мы не обсуждали это с президентом Украины. Мы обсудили это в первую очередь с Европейским Союзом. Я бы хотела, чтобы граждане сохраняли бдительность, но в то же время не паниковали. Потому что я думаю, что по-прежнему имеется шанс дипломатического решения», — сказала Санду.

Стоит отметить, что силовики в Донбассе зафиксировали подготовку вооружённых сил Украины к наступлению. Украинские боевые подразделения на восточной границе усиливаются, западные страны начали открыто поставлять им вооружение, а также вывозить своих дипломатов с Украины.

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