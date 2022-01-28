Рязань, , 09:38 — REGNUM Экс-руководителя одного из муниципальных учреждений Рязани подозревают в мошеннических действиях по завладению земельными участками в курортной зоне в окрестностях областного центра, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Деревня Анна Алябьева © ИА REGNUM

По версии полицейских, житель Рязанского района 1958 года рождения, до 2011 года работал руководителем одного из муниципальных учреждений города. Уволившись с государственной службы, с 2012 года он, имея опыт в операциях с муниципальными земельными участками, стал изготавливать на имя своих родственников и знакомых свидетельства о праве собственности на землю старого образца. Документы затем проходили перерегистрацию в подразделениях Росреестра, а «легализованные» земли реализовывались в пользу организатора противоправных действий.

Следователи установили 10 фактов незаконного завладения муниципальными участками на территории Рязанского и Спасского районов Рязанской области. по предварительным данным, ущерб муниципалитетам составил более семи миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.