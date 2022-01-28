В Рязани бывший чиновник присвоил 10 земельных участков в курортной зоне
Рязань, 28 января, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Экс-руководителя одного из муниципальных учреждений Рязани подозревают в мошеннических действиях по завладению земельными участками в курортной зоне в окрестностях областного центра, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По версии полицейских, житель Рязанского района 1958 года рождения, до 2011 года работал руководителем одного из муниципальных учреждений города. Уволившись с государственной службы, с 2012 года он, имея опыт в операциях с муниципальными земельными участками, стал изготавливать на имя своих родственников и знакомых свидетельства о праве собственности на землю старого образца. Документы затем проходили перерегистрацию в подразделениях Росреестра, а «легализованные» земли реализовывались в пользу организатора противоправных действий.
Следователи установили 10 фактов незаконного завладения муниципальными участками на территории Рязанского и Спасского районов Рязанской области. по предварительным данным, ущерб муниципалитетам составил более семи миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.