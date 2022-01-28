Москва, , 09:33 — REGNUM Следствием социальной русофобии назвал бедность депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Бедность — лишь следствие. Ключевая проблема кроется в либерально-олигархической модели экономики, которая держится на коррупции, миграции и социальной русофобии», — рассуждает Журавлёв в Facebook.

Социальная русофобия — это когда гражданам России не платят достойные зарплаты, отметил парламентарий.

«Отсюда и низкие доходы. Все предельно ясно и понятно. Нужно менять экономическую систему!» — делает вывод депутат.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал бедность и низкий уровень доходов граждан ключевой проблемой России.

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