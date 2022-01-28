Элиста, 28 января, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Калмыкии продлили штормовое предупреждение в связи с сильным гололёдом и изморозью. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Гололёд в Ростове-на-Дону

Согласно прогнозу Калмыцкого гидрометцентра, утром и до конца дня 28 января в юго-западных районах ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения. Непогода может спровоцировать рост дорожных аварий и травматизма.

Спасатели рекомендуют водителям и пешеходам быть предельно осторожными.