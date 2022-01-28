Екатеринбург, 28 января, 2022, 09:31 — ИА Регнум. На Среднем Урале проводят поверку по факту подачи аварийного сигнала воздушным судном. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Ysia.ru Прокуратура

Инцидент произошел утром 28 января. Командир самолета «Уральских авиалиний» подал аварийный сигнал о технической неисправности аварийного судна. Самолет выполнял рейс по маршруту Самарканд-Екатеринбург. На борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа.

Воздушное судно успешно совершило посадку в аэропорту Екатеринбурга. По предварительной информации, в самолете сработал датчик разгерметизации салона. Из-за этого командир судна и подал аварийный сигнал.

Уральская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Кроме того, сотрудники ведомства проверят исполнялось ли законодательство в области безопасности полетов.