Ростов-на-Дону, 28 января, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Основной состав гандбольного клуба ЦСКА одержал ожидаемую победу над молодёжной командой «Ростов-Дона». Хозяйки площадки уступили столичным гостям со счётом 17:39, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского клуба.

(сс) JeppeSmedNielsen Гандбол

«Не каждой команде молодежного состава удается выступить против клуба, у которого в составе олимпийские чемпионки, сборницы разных стран. Немного переживал за девчонок, что у них будет мандраж. Но они молодцы, показали характер и продемонстрировали, что могут выступать против такого соперника», — отметил тренер «Ростов-Дона» Александр Бурмистров.

Матч состоялся в рамках чемпионата России среди команд Суперлиги вечером 27 января. Накануне игры несколько игроков и наставник «Ростов-Дона» Пер Юханссон получили положительный результат теста на коронавирус. В связи с тем, что гандбольный поединок не был перенесён, против москвичек сыграли юные спортсменки.

«Не знал о сложившейся ситуации: мне сообщили за три часа до матча. Никто не спрашивал у меня, хочу ли я играть. Вчера утром у нас была тренировка, работали в обычном режиме. Сожалею, что так вышло, это не очень хорошо», — сказал главный тренер ЦСКА Флорентин Пера.

ИА REGNUM напоминает, что накануне матча гандбольный клуб «Ростов-Дон» обратился в Федерацию гандбола РФ и столичный ЦСКА с просьбой перенести матч чемпионата России, однако был получен отказ.