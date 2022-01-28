Майминский район, Алтай, 28 января, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Республике Алтай в 2021 году построено 1830 новых квартир общей площадью 151,2 тыс. кв. метров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата, это на 70,4% выше показателей 2020 года.

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При этом подавляющее большинство квартир — 97,7% или 147,7 тыс. кв. метров введено в строй индивидуальными застройщиками на свой счёт. Это на 80,2% больше, чем в предыдущем году.

«Ввод жилья увеличен в 6 муниципальных районах и городском округе республики. Наибольшие темпы роста к прошлому году наблюдались в районах: Майминском (в 3,1 р.), Чемальском (в 2,1 р.), Шебалинском (199,3%) и в г. Горно-Алтайске (170,7%)», — отметили в службе статистики.

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