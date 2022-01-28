Чита, , 09:26 — REGNUM Обладателями «Пушкинских карт» стали 100% студентов забайкальского училища искусств. Подробности сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

«Наше училище сочетает в себе учебно-образовательную, концертно-просветительскую и выставочную деятельность студентов и преподавателей. Это становится фундаментом формирования духовных ценностей. «Пушкинская карта», введенная на уровне всей страны, является дополнительным источником культурного обогащения и развития молодежи.

Благодаря этому проекту у наших ребят появилась возможность чаще посещать культурно-просветительские и выставочные мероприятия, которые проходят в нашем городе. По итогам прошлого года 100% наших студентов стали обладателями «Пушкинских карт», — рассказала директор забайкальского училища искусств Татьяна Буданова.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Забайкалье по «Пушкинским картам» можно посетить мероприятия 26 учреждений культуры Забайкалья. Недавно к проекту присоединилась первая частная организация — концертное агентство «Цифра Ё».

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