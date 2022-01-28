Дальнегорск, Приморский край, 28 января, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко 28 января в Дальнегорске встретился с руководством и трудовым коллективом ООО «ДХК «Бор», связанного производственным процессом с ООО «Дальнегорский ГОК», и ответил на вопросы по реорганизации предприятия. Также глава региона вручил сотрудникам предприятия с самым большим стажем работы почетные грамоты, сообщили кореспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Приморского края Губернатор Приморья Олег Кожемяко на производстве

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ООО «Дальнегорский химический комбинат «Бор» с 2019 года проходит процедуру банкротства. Создано новое предприятие «Русский Бор», которое будет выпускать совершенно новый продукт, для работы возьмет в аренду имеющиеся производственные мощности и переведет основную часть сотрудников ДХК «Бор», занятых на переработке. Работников рудника трудоустроят на отдельное предприятие. Таким образом, речь идет о реорганизации предприятия под новым юрлицом.

Генеральный директор ООО «Дальневосточный ГОК» Дмитрий Рачков заверил, что никаких сокращений и уменьшений размеров зарплат при переводе работников на новое предприятие не будет. Коллективу выплатят компенсации за отпуска. Кроме того, ожидается индексация заработной платы на величину инфляции.

Олег Кожемяко отметил, что новое предприятие станет резидентом ТОР «Нефтехимический», режим которой планируется расширить на северные территории Приморья.

«По итогам разговора с руководством, учредителями, формирующими новую структуру, я не увидел опасений, связанных с увольнениями. Это просто переход на новое предприятие, перспективы которого связаны с выпуском новых видов продукции. Есть планы по модернизации оборудования и производственных комплексов», — сказал Кожемяко, добавив, что краевые меры поддержки в виде субсидирования затрат на электроэнергию будут сохранены по крайней мере на ближайшие несколько лет, пока предприятие уверенно не «встанет на ноги».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках создания новых рабочих мест Дальний Восток приближается к отметке в 100 тысяч. Об этом в ходе выступления в Совфеде РФ на тему «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока» заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.