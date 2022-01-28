Москва, , 09:37 — REGNUM Россия надеется на отказ западных партнёров от дальнейшей политизации сотрудничества в области энергетики, так как этим они вредят в первую очередь себе. Об этом постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил в опубликованном 28 января интервью «Известиям».

Владимир Чижов Mil.ru

Дипломат напомнил, что российско-европейский диалог по энергетике был заморожен в 2014 году не по инициативе Москвы, и сейчас нельзя расценивать совместные энергетические проекты как договорённости на двустороннем уровне.

Он отметил, что газопровод «Северный поток — 2» и другие проекты, которые сейчас реализуются, это коммерческие проекты с участием энергокомпаний из России и ЕС. Москва исходит из того, что они отвечают интересам экономических операторов и инвесторов, которые их реализуют, а также в перспективе будут полезны европейским потребителям.

«Рассчитываем на то, что наши западные партнёры удержатся от дальнейшей политизации энергосотрудничества и не станут сами себе «стрелять в ногу», — сказал Чижов.

Он подчеркнул, что Россия не делает ничего, что вело бы к эскалации напряжённости вокруг Украины. Таким образом, вопрос в благоразумии и прагматизме самих европейцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад пригрозил России беспрецедентными санкциями в условиях, когда Москве приписывают агрессивные намерения в отношении Украины. Российские власти не раз категорически отвергали подобные предположения.

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