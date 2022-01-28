Алма-Ата, Казахстан, , 09:24 — REGNUM Генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров возмущен критикой властей Казахстан со стороны западных стран за силовое пресечение действий бандитов и террористов в ходе недавних массовых беспорядков в республике. Он заявил об этом 28 января.

Беспорядки Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США

Как отметил в интервью РИА Новости российский дипломат, в настоящее время то, что события в Казахстане являются тщательно спланированной операцией, стало очевидным.

При этом он добавил, что эти планы удалось сорвать с помощью действиям силовых структур и правоохранительных органов республики, а также миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«А кому не понравилось, что эти планы были сорваны? Кто начал выступать по телевидению и заявлять, что не нужно было применять силу и пресекать, мол, это не демократично? Я говорю про коллективный Запад», — сказал Бобров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров рассказал, что по прибытии во время беспорядков в Казахстане в Алма-Ату, бывшую столицу и самый крупный город республики, российские миротворцы из состава ОДКБ начали осуществлять охрану генерального консульства РФ в городе.