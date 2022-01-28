Джакарта, 28 января, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо официально открыл встречу B20, диалоговый форум стран G20 с мировым деловым сообществом, включая топ-менеджеров ведущих транснациональных компаний. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Indonesia.go.id Джоко Видодо

«Глобальные решения с точки зрения финансирования и партнерства — это повестка дня, которая должна быть нашей главной заботой», — написал президент Индонезии.

https://twitter.com/jokowi/status/1486891697392914432

Как сообщало ИА REGNUM, бедные жители Индонезии планируют провести демонстрацию перед мэрией Джакарты.