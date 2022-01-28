Барнаул, 28 января, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Алтайское краевое законодательное собрание (АКЗС) разработает законодательную инициативу, которая позволила бы умерщвлять агрессивных бродячих собак гуманными способами. Как сообщает официальный сайт парламентариев, речь идёт о необходимости внесения поправок в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» и изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Publicdomainpictures.net Бездомная собака

«По закону в случае неизлечимого заболевания животного возможно применить умерщвление, для агрессивных животных — нет. Надо предусмотреть и такую возможность. Отдельно отмечу, что это касается тех животных, проявляющих немотивированную агрессию, которых не смогли пристроить или вернуть владельцам.

Кроме того, нужно увеличить ответственность владельцев собак за то, что они выкидывают животных на улицу. Для этого комитет уже направил депутатам Госдумы поправку по чипированию и учету домашних животных в закон «О ветеринарии…», — отметил председателя комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

Он также отметил, что в связи с ростом числа безнадзорных собак (сейчас их порядка 14 тысяч), депутатам поступают письма от жителей региона, муниципалитетов, общественников.

Участились и случаи нападения животных на людей. Поэтому при принятии изменений в бюджет Алтайского края на 2022 год объем финансирования полномочий по отлову, стерилизации, содержанию собак будет увеличен в два раза (с 16 до 32 млн рублей).

Депутат от Локтевского района Павел Митрофанов дополнил обсуждение рассказом о ситуации в муниципалитете:

«В 2021 году на отлов и стерилизацию собак в районе из бюджета Алтайского края было выделено 129 тысяч рублей, что позволило отловить, вывезти в приют Славгорода и стерилизовать 17 животных. А через 45 дней этих собак доставили к нам и выпустили. Думаете, они стали менее агрессивными? Они привыкли, что в приюте их кормят по часам и еду добывать не нужно, сдружились и сбились в две стаи. При этом содержание каждой собаки обошлось в 7,5 тысяч рублей».

Всего в Алтайском крае работает пять частных приютов, в которых содержится 1200 животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье возбуждено уголовное дело факту гибели семилетней девочки в поселке Домна Читинского района: 22 января по пути домой из школы её загрызли собаки.

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